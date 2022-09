Voto e maratone Tv: Vespa vince spinto da Amadeus. Appena dietro arriva Mentana - Primaonline (Di lunedì 26 settembre 2022) vince Rai1, ma La7 con la squadra del direttore maratoneta si accredita come concorrente sempre più autorevole e tutt'altro che di nicchia del tg della prima rete pubblica anche negli appuntamenti più istituzionali. ... Leggi su primaonline (Di lunedì 26 settembre 2022)Rai1, ma La7 con la squadra del direttoreta si accredita come concorrente sempre più autorevole e tutt'altro che di nicchia del tg della prima rete pubblica anche negli appuntamenti più istituzionali. ...

biondox : @maxfound77 @DomingaDori @Rididori @AlekCaruso @nino67mi @melenagauss @TriathBlade @micmord @bibe74 non ci conoscia… - Max_Stirling : Io maratone elettorali e robe varie non le guardo. Sono abbastanza schifato dal mio stesso voto che guarderò dirett… - alvise_polo : @Bartstard07 @GuidoCrosetto Mah, secondo me ha già una lista di telefonate che arriveranno dalle varie maratone e l… - jaakon_ : Non sono pronto per le maratone sul voto. Meglio se mi ubriaco. - metruvatstrunz : A che ora cominciano le maratone di voto che finiranno domani a pranzo?! -