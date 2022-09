VOLLEY, MONDIALI: ITALIA-PORTO RICO PER MANTENERE LA ROTTA (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà un piccolo gradino in più da scalare, ma non aspettatevi grosse differenze rispetto all’esordio con il Camerun: PORTO RICO avrà anche una tradizione differente a livello pallavolistico, ma questa versione non sembra in grado di mettere poi tanti bastoni fra le ruote alle ragazze di Davide Mazzanti, decise a MANTENERE la ROTTA di crociera anche nel secondo appuntamento della pool A del mondiale di Arnhem (ore 18, diretta su Rai Due e Sky Sport 1). Che pure cercano conferme dopo il debutto nella rassegna iridata, che le ha viste prevalere senza troppe difficoltà anche grazie a una battuta efficace (9 punti arrivati direttamente dal servizio) che ha fatto il paio con l’ottima giornata a muro (9 quelli mandati a referto). Chiaramente il valore delle avversarie in questa prima fase lascia il tempo che trova, ma la ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà un piccolo gradino in più da scalare, ma non aspettatevi grosse differenze rispetto all’esordio con il Camerun:avrà anche una tradizione differente a livello pallavolistico, ma questa versione non sembra in grado di mettere poi tanti bastoni fra le ruote alle ragazze di Davide Mazzanti, decise aladi crociera anche nel secondo appuntamento della pool A del mondiale di Arnhem (ore 18, diretta su Rai Due e Sky Sport 1). Che pure cercano conferme dopo il debutto nella rassegna iridata, che le ha viste prevalere senza troppe difficoltà anche grazie a una battuta efficace (9 punti arrivati direttamente dal servizio) che ha fatto il paio con l’ottima giornata a muro (9 quelli mandati a referto). Chiaramente il valore delle avversarie in questa prima fase lascia il tempo che trova, ma la ...

