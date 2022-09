Volley, Mondiali 2022: la Serbia fatica ma supera al tie-break la Bulgaria. Boskovic opaca, Busa trascinatrice (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo una maratona di quasi due ore e mezza, la Serbia è riuscita ad avere la meglio della Bulgaria col punteggio di 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21, 15-9). Partita difficilissima per la nazionale del CT Daniele Santarelli che, dopo il 3-0 contro il Canada, ha rischiato grosso di trovare la prima sconfitta contro una buonissima Bulgaria. Il primo set lascia immaginare un andamento piuttosto regolare della partita con la Serbia, nettamente favorita, in grado di superare nei momenti decisivi del set una comunque buona Bulgaria. Tijana Boskovic inizia a far sentire la pesantezza dei suoi colpi, firmando 8 punti nel solo primo set, vinto dalle serbe per 25-21. Poi però qualcosa si spegna nella metà campo serba, in cui la sola Bianka Busa riesce ad essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo una maratona di quasi due ore e mezza, laè riuscita ad avere la meglio dellacol punteggio di 3-2 (25-21, 22-25, 25-27, 25-21, 15-9). Partita difficilissima per la nazionale del CT Daniele Santarelli che, dopo il 3-0 contro il Canada, ha rischiato grosso di trovare la prima sconfitta contro una buonissima. Il primo set lascia immaginare un andamento piuttosto regolare della partita con la, nettamente favorita, in grado dire nei momenti decisivi del set una comunque buona. Tijanainizia a far sentire la pesantezza dei suoi colpi, firmando 8 punti nel solo primo set, vinto dalle serbe per 25-21. Poi però qualcosa si spegna nella metà campo serba, in cui la sola Biankariesce ad essere ...

