Volley femminile | Mondiali 2022 Esperto e grintoso | occhio a Portorico | secondo avversario delle azzurre

(Di lunedì 26 settembre 2022) Squadra esperta e che fa della grinta e della determinazione i suoi punti di forza.non ci sta a recitare il ruolo di cenerentola del Mondiale e, grazie ad un gruppo di giocatrici attempate ma con grande esperienza a livello internazionale alle spalle, proverà a creare qualche grattacapo all’Italia nella seconda sfida del Mondiale per entrambe le squadre in programma quest’oggi alle 18. La più giovanegiocatrici dello starting seven portoricano ha 29 anni, mentre la più esperta arriva a ben 37 primavere: una squadra che fa proprio dell’esperienza un suo marchio di fabbrica e che al debutto contro il Belgio ha saputo mettere in difficoltà le più titolate rivali trascinandole ai vantaggi nelset ma facendosi poi distanziare piuttosto nettamente sia nel primo che nelparziale. Sono ben tre ...

LiaCapizzi : Ripetiamo insieme: le italiane del volley sono scarse…(!) Da sabato l’Italia inizia il Mondiale di pallavolo femmi… - zazoomblog : LIVE Italia-Porto Rico volley femminile Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre devono alzare l’asticella - #Italia-P… - pesaronews : Waves Volley Pesaro. Coppa Marche Serie C Femminile -

RaiNews

PROGRAMMA ITALIA - PORTO RICO MONDIALILunedì 26 settembre: Ore 18.00 Italia vs Porto RicoLa più giovane delle giocatrici dello starting seven portoricano ha 29 anni, mentre la più esperta arriva a ben 37 primavere: una squadra che fa proprio dell'esperienza un suo marchio di fabbrica e ... Mondiali di volley femminile, in campo Brasile-Repubblica Ceca - Il Brasile si aggiudica i primi due set con la Repubblica ceca - Il Brasile si aggiudica i primi due set con la Repubblica ceca Le novaresi vincono il derby di Bellinzago e confermano il primato nel girone insieme a Novi Ligure. Pronto riscatto per il San Giacomo. In C femminile due stop per la Igor, nel maschile un successo p ...E’ il giorno della prima mondiale per Cina e Serbia, le ultime due big che scendono in campo nel Mondiale di Polonia e Olanda. Si completa la parata di tutte le squadre della rassegna iridata in una t ...