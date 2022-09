Volley, che fatica per l’Italia! Le azzurre vincono soffrendo contro la nazionale di Porto Rico nel secondo match dei Mondiali (Di lunedì 26 settembre 2022) Nonostante una prestazione decisamente sottotono, l’Italia riesce a superare per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) la nazionale di Porto Rico. Tantissima fatica più del previsto per le azzurre che si trovano nel secondo e nel terzo parziale a dover recuperare svantaggi importanti. L’Italia rimane comunque a punteggio pieno dopo due incontri nella fase a gironi. La serata difficile della nazionale azzurra è evidente già dal primo set. Le centroamericane lottano su ogni pallone, trovando grande solidità in ogni fondamentale ed annullando una differenza tecnica che sarebbe dovuta essere molto evidente. Tanti errori nella metà campo azzurra, diversi da parte della rientrante Elena Pietrini, tengono in equilibrio il set, deciso solo ai vantaggi per 28-26 in favore delle ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Nonostante una prestazione decisamente sottotono, l’Italia riesce a superare per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) ladi. Tantissimapiù del previsto per leche si trovano nele nel terzo parziale a dover recuperare svantaggi importanti. L’Italia rimane comunque a punteggio pieno dopo due incontri nella fase a gironi. La serata difficile dellaazzurra è evidente già dal primo set. Le centroamericane lottano su ogni pallone, trovando grande solidità in ogni fondamentale ed annullando una differenza tecnica che sarebbe dovuta essere molto evidente. Tanti errori nella metà campo azzurra, diversi da parte della rientrante Elena Pietrini, tengono in equilibrio il set, deciso solo ai vantaggi per 28-26 in favore delle ...

