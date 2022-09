"Voglio che tu lo faccia": Argentero, la telefonata che cambia la vita (Di lunedì 26 settembre 2022) Luca Argentero da domani 27 settembre e per una settimana condurrà Striscia la notizia su Canale 5 con Alessandro Siani. In una intervista a La Stampa, l'attore rivela: "Ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c'è già il co-conduttore Alessandro Siani. Io caso mai sarò più il clown bianco, e insieme spero che saremo una coppia piacevole per il pubblico. Ed è andata in modo semplicissimo. Ricevo una telefonata secca, senza fronzoli: 'Sono Antonio Ricci, vorrei che aprissi la nuova stagione di Striscia la notizia. Poi mi ha assicurato che non sarebbe stato troppo impegnativo, che mi sarei divertito, che una settimana passava in fretta". L'attore aggiunge di aver "accettato con piacere, sono molto incuriosito". Del resto il tg satirico di Ricci, osserva Argentero, "fa grandi ascolti da 35 anni, non ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Lucada domani 27 settembre e per una settimana condurrà Striscia la notizia su Canale 5 con Alessandro Siani. In una intervista a La Stampa, l'attore rivela: "Ciò che mi viene richiesto non è di fare il comico, per quel ruolo lì c'è già il co-conduttore Alessandro Siani. Io caso mai sarò più il clown bianco, e insieme spero che saremo una coppia piacevole per il pubblico. Ed è andata in modo semplicissimo. Ricevo unasecca, senza fronzoli: 'Sono Antonio Ricci, vorrei che aprissi la nuova stagione di Striscia la notizia. Poi mi ha assicurato che non sarebbe stato troppo impegnativo, che mi sarei divertito, che una settimana passava in fretta". L'attore aggiunge di aver "accettato con piacere, sono molto incuriosito". Del resto il tg satirico di Ricci, osserva, "fa grandi ascolti da 35 anni, non ...

