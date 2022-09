Vlahovic in panchina per tanto tempo? L’incredibile scenario intorno al centravanti (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è un momento semplicissimo per Vlahovic; l’attaccante serbo, al rientro dalla sosta, rischia di finire in panchina. In questa sosta per le nazionali, la Juventus deve assolutamente trovare delle soluzioni a tutti i problemi mostrati in questo primo scorcio di stagione; il gioco non decolla, i risultati faticano ad arrivare (meno sette dal primo posto e due sconfitte consecutive in Champions League), gli infortunati sono tanti e sempre più pesanti e alcuni singoli non stanno rendendo secondo le aspettative. Tra queste troviamo senza dubbio Vlahovic; l’attaccante serbo, dopo l’ottimo inizio, sta vivendo un periodo di flessione e il rischio, al rientro dalla pausa, è di finire in panchina. LaPresseQuattro gol in campionato di cui, però, uno solo su azione (il secondo contro il Sassuolo); per il resto rigore, sempre ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 26 settembre 2022) Non è un momento semplicissimo per; l’attaccante serbo, al rientro dalla sosta, rischia di finire in. In questa sosta per le nazionali, la Juventus deve assolutamente trovare delle soluzioni a tutti i problemi mostrati in questo primo scorcio di stagione; il gioco non decolla, i risultati faticano ad arrivare (meno sette dal primo posto e due sconfitte consecutive in Champions League), gli infortunati sono tanti e sempre più pesanti e alcuni singoli non stanno rendendo secondo le aspettative. Tra queste troviamo senza dubbio; l’attaccante serbo, dopo l’ottimo inizio, sta vivendo un periodo di flessione e il rischio, al rientro dalla pausa, è di finire in. LaPresseQuattro gol in campionato di cui, però, uno solo su azione (il secondo contro il Sassuolo); per il resto rigore, sempre ...

AndreaB8514 : @juventusfc Vlahovic col peggioratore in panchina a giugno ci saluta e avrebbe tutte le ragioni - TaRulleGulle : Fosse vero, si sale di 10/20 milioni e si vendono già oggi perché da qui a gennaio Miretti finirà a marcire in panc… - AndreaB8514 : @MomblanOfficial finché c’è il peggioratore in panchina giocatori come vlahovic dureranno poco alla juve - Cugu_si : Vlahovic è l’ombra di stesso, Chiesa prima di infortunarsi giocava da terzino destro, Zakaria voluto dall’allenator… - ZonaBianconeri : RT @GianfrancoTito8: #Juventus Secondo me una Juventus con una formazione (3-5-2) con: Szczesny-Bonucci Bremer Gatti-Di Maria Rabiot Pare… -