(Di lunedì 26 settembre 2022) La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di mettere al corrente idell’esito delle elezioni politiche 2022. Ai concorrenti del reality è stato mostrato un servizio del TG5. I gieffini hanno scoperto così del trionfo di Giorgia, il crollo della Lega e delle dimissioni di Enrico Letta. Edoardo Donnamaria è sembrato quello più scioccato dai risultati, ma anche Antonino Spinalbese non è parso molto felice, tanto che si è alzato prima della fine del servizio ed ha lasciato la sala. Marco Bellavia appena si è alzato dal divano ha detto: “Vabbè hauna donna, indipendentemente dai colori è una cosa storica. Poi ognuno ha le sue idee ed è un altro discorso“. EDOARDO È TUTTI NOI IERI PERÒ AL CONTRARIO NOSTRO NON PUÒ DARLE DELLA FASCISTA E BESTEMMIARE, POVERINO #gfvip pic.twitter.com/3lkSHJQGbB — Giusymc98 CL16 ...

loll1no : RT @tvstellare: I Vipponi scoprono il risultato delle Elezioni #GFVIP - ___cristian_1 : RT @tvstellare: I Vipponi scoprono il risultato delle Elezioni #GFVIP - Isy27817713 : RT @tvstellare: I Vipponi scoprono il risultato delle Elezioni #GFVIP - annakiara119 : RT @tvstellare: I Vipponi scoprono il risultato delle Elezioni #GFVIP - BITCHYFit : Vipponi scoprono in diretta al GF Vip che ha vinto la Meloni: le reazioni #GFVIP -

Blog Tivvù

La reazione dei concorrenti nella casa Nella mattinata di ieri alcuni fan del 'Grande Fratello Vip', riunendosi fuori dagli studi di Cinecittà, hanno annunciato ail'imminente ingresso di ...Come hanno reagito gli altri, invece Seguendo i tweet delle ultime ore, pare che alcuni lo sapessero già. Soleil Sorge sapeva che Alex sarebbe rientrato , per esempio: glielo avrebbe ... I vipponi del GF Vip 7 scoprono che Giorgia Meloni ha vinto le Elezioni Le anticipazioni sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip: Soraia entra nella casa per confrontarsi con Elenoire Ferruzzi ...Parlando con Sara, Luca ha anticipato che intende abbandonare il GF Vip per amore della fidanzata e per stare vicino alla mamma ...