Viola come il mare, chi è Tommaso Basili, l’attore che fa Domenico Parisi? Età, fidanzata, film, Il Paradiso delle Signore, Instagram (Di lunedì 26 settembre 2022) Tommaso Basili è un bravissimo attore contemporaneo volto noto al grande pubblico televisivo, nel ruolo di Domenico Parisi nella serie Tv di Canale 5 Viola come il mare. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore, chi è Filippo Scarafia, l’attore che fa Roberto Landi? Età, data di nascita, vita privata, fidanzata, biografia, film, Instagram... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 settembre 2022)è un bravissimo attore contemporaneo volto noto al grande pubblico televisivo, nel ruolo dinella serie Tv di Canale 5il. Conosciamolo meglio. Leggi anche: Il, chi è Filippo Scarafia,che fa Roberto Landi? Età, data di nascita, vita privata,, biografia,...

SDany89 : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - MoonLuchy : @edmond644 @almost_viola Come tutti quelli che vivono fuori. - Maristella3016 : RT @coco512019: “Viola come il mare ma bella come il sole ??” Hai ragione, Can. ?? #FrancescaChillemi #CanYaman #ViolaComeIlMare https://t… - CY_supporting11 : RT @MedInfinityIT: Vi portiamo nel backstage dell’anteprima di #Violacomeilmare, che vi aspetta dal 30 settembre in prima serata su #Canale… - canyaman_honey : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - -