Viola come il mare, chi è Alessia D’Anna, l’attrice che fa Fiorella? Età, fidanzato, film, Instagram (Di lunedì 26 settembre 2022) Alessia D’Anna è l’attrice italiana che in Viola come il mare fa Fiorella. Ma cosa sappiamo ancora sull’attrice. Scopriamo tutto su di lei! Leggi anche: Tamara Pisnoli, chi è la ex moglie di Daniele De Rossi, marito di Sarah Felberbaum? Età, fidanzato, marito Stefano Mezzaroma, figlia Gaia, padre, cosa ha fatto, Casamonica, patrimonio, FOTO, Instagram... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 settembre 2022)italiana che inilfa. Ma cosa sappiamo ancora sul. Scopriamo tutto su di lei! Leggi anche: Tamara Pisnoli, chi è la ex moglie di Daniele De Rossi, marito di Sarah Felberbaum? Età,, marito Stefano Mezzaroma, figlia Gaia, padre, cosa ha fatto, Casamonica, patrimonio, FOTO,...

SDany89 : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - - MoonLuchy : @edmond644 @almost_viola Come tutti quelli che vivono fuori. - Maristella3016 : RT @coco512019: “Viola come il mare ma bella come il sole ??” Hai ragione, Can. ?? #FrancescaChillemi #CanYaman #ViolaComeIlMare https://t… - CY_supporting11 : RT @MedInfinityIT: Vi portiamo nel backstage dell’anteprima di #Violacomeilmare, che vi aspetta dal 30 settembre in prima serata su #Canale… - canyaman_honey : RT @lifestyleblogit: Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti di Viola Come il Mare, la fiction di Canale 5 - -