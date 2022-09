Vince la Meloni? Gli studenti fanno le bizze e occupano il liceo. A Milano la sinistra prende voti solo al centro (Di lunedì 26 settembre 2022) Per protestare contro la vittoria del centrodestra alle elezioni e il futuro governo guidato da Fratelli d’Italia, gli studenti del liceo classico Manzoni di Milano hanno deciso di occupare la scuola (la stessa frequentata da Matteo Salvini). “Ci prepariamo a entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali”, scrivono gli studenti nella nota in cui annunciano l’occupazione. “Abbiamo preso coscienza di questa situazione e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare, non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”. Ma come sono andate le elezioni a Milano? La coalizione di centrodestra – scrive Today.it – Vince ovunque ma non in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) Per protestare contro la vittoria deldestra alle elezioni e il futuro governo guidato da Fratelli d’Italia, glidelclassico Manzoni dihanno deciso di occupare la scuola (la stessa frequentata da Matteo Salvini). “Ci prepariamo a entrare in una fase politica pericolosa e repressiva, visti gli ultimi risultati elettorali”, scrivono glinella nota in cui annunciano l’occupazione. “Abbiamo preso coscienza di questa situazione e abbiamo deciso che questa volta non staremo fermi a guardare, non rimarremo passivi davanti a un presente che cerca con ogni mezzo di toglierci il futuro che ci appartiene”. Ma come sono andate le elezioni a? La coalizione didestra – scrive Today.it –ovunque ma non in ...

