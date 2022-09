Vince il centrodestra, trionfa la Meloni. Pd sotto il 20%, Lega sotto il 10%. Cinquestelle al 16,7% (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - È il giorno della vittoria di Giorgia Meloni. Gli italiani scelgono la leader di Fratelli d'Italia, che trionfa alle urne e porta il partito a sfiorare la vetta del 26%. Il centrodedstra si aggiudica la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Ma all'interno della coalizione non sono tutte rose e fiori: crolla la Lega sotto al 10%, non va bene nemmeno Forza Italia, che comunque regge all'8%, ma resta lontana dalla doppia cifra a cui mirava Berlusconi. Sorpresa M5s, che si attesta al terzo posto, seguendo a ruota FdI e Pd: dopo lo strappo di Di Maio e l'aver determinato la caduta del governo Draghi il partito di Conte era dato, da diversi osservatori, per finito. E invece l'avvocato pugliese, contro tutte le previsioni, evita la debacle e sale al 16,5%. È sul filo della soglia 'psicologica' il ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - È il giorno della vittoria di Giorgia. Gli italiani scelgono la leader di Fratelli d'Italia, chealle urne e porta il partito a sfiorare la vetta del 26%. Il centrodedstra si aggiudica la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Ma all'interno della coalizione non sono tutte rose e fiori: crolla laal 10%, non va bene nemmeno Forza Italia, che comunque regge all'8%, ma resta lontana dalla doppia cifra a cui mirava Berlusconi. Sorpresa M5s, che si attesta al terzo posto, seguendo a ruota FdI e Pd: dopo lo strappo di Di Maio e l'aver determinato la caduta del governo Draghi il partito di Conte era dato, da diversi osservatori, per finito. E invece l'avvocato pugliese, contro tutte le previsioni, evita la debacle e sale al 16,5%. È sul filo della soglia 'psicologica' il ...

