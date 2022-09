Vince il centrodestra, FdI primo partito al 26,4%, Lega al 9%, Forza Italia all'8,2% (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il centrodestra, trainato da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, Vince le elezioni politiche 2022 e si prepara a governare l'Italia. Complessivamente la coalizione composta da FdI, Lega, Fi e Noi moderati raggiunge il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018. Vince nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato. Uno straordinario risultato di Giorgia #Meloni e di #FratellidItalia Grazie, Italia #ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/BE1b2hdjAo — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) September 26, 2022 Il centrosinistra, composto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno civico, si ferma al 26,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 quando il ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Il, trainato da Giorgia Meloni e Fratelli d'le elezioni politiche 2022 e si prepara a governare l'. Complessivamente la coalizione composta da FdI,, Fi e Noi moderati raggiunge il 44,5% dei voti, sette punti in più rispetto al 37,5% del 2018.nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali di Camera e Senato. Uno straordinario risultato di Giorgia #Meloni e di #FratellidGrazie,#ElezioniPolitiche2022 pic.twitter.com/BE1b2hdjAo — Fratelli d'(@Fratellid) September 26, 2022 Il centrosinistra, composto da Pd, Alleanza Verdi Sinistra, +Europa, Impegno civico, si ferma al 26,5%, sostanzialmente stabile rispetto al 2018 quando il ...

