Vince il centrodestra | FdI primo partito al 26% | Lega sotto il 9% | Forza Italia sotto l' 8%

AGI - È trionfo per Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia è il primo partito, tallonato al Sud dal Movimento 5 stelle. Crolla la Lega, che non sfonda la soglia della doppia cifra (e rischia di essere doppiata da FdI nelle roccaforti di Veneto e Lombardia), mentre regge Forza Italia seppur con percentuali non stratosferiche. Non proprio una debacle ma le urne non sono certo positive per il Pd, che rischia di fermarsi sotto la soglia 'psicologica' del 20%. Non sfonda il Terzo Polo, che resta fermo sotto l'8%. Resta fuori dal Parlamento Impegno civico, a rischio anche Più Europa. Sorpresa M5s, che si aggiudica il terzo posto sfiorando il 15% e al Sud in diversi collegi Vince la sfida diretta con il ...

