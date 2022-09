VIDEO Italia-Porto Rico 3-0, Mondiali volley femminile 2022: highlights e sintesi (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad Arnhem è arrivata la seconda vittoria, sempre per 3-0, della Nazionale Italiana ai Mondiali 2022 di volley femminile: dopo aver superato il Camerun all’esordio, oggi le azzurre hanno battuto per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) Porto Rico. Di seguito le immagini salienti del match. highlights Italia-Porto Rico 3-0 Foto: CEV Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad Arnhem è arrivata la seconda vittoria, sempre per 3-0, della Nazionalena aidi: dopo aver superato il Camerun all’esordio, oggi le azzurre hanno battuto per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24). Di seguito le immagini salienti del match.3-0 Foto: CEV

berlusconi : Il voto è l'unica arma che abbiamo per cambiare le cose. Per la prima volta in tutta la mia vita, ho visto code lu… - davcarretta : Markus Söder presidente della Baviera e leader della Csu scarica Forza Italia e dice che non è compito del Ppe port… - chetempochefa : “Spesso il racconto che si fa di Napoli schiaccia la città in poche tinte ormai, Napoli merita che tutte le sfumatu… - MarcoCavara1882 : RT @ben_kew: FORZA ITALIA ???????????? - vsalgado1511 : RT @plomoparejo: GIORGIA MELONI, NUEVA PRIMER MINISTRO DE ITALIA. -