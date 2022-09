Victoria Beckham torna bambina su Instagram per annunciare… (Di lunedì 26 settembre 2022) Che ci fa Victoria Beckham bambina su Instagram? Semplice: annuncia la realizzazione di un sogno. L’imprenditrice sta per debuttare alla Paris Fashion Week. Proprio così. Addio vecchia immagine della Spice Girl che, abbandonata la musica, si è reinventata imprenditrice di moda e di beauty. Ora, Vic fa il grande salto. Il suo brand è nel ... Victoria Beckham torna bambina su Instagram per annunciare… Amica. Leggi su amica (Di lunedì 26 settembre 2022) Che ci fasu? Semplice: annuncia la realizzazione di un sogno. L’imprenditrice sta per debuttare alla Paris Fashion Week. Proprio così. Addio vecchia immagine della Spice Girl che, abbandonata la musica, si è reinventata imprenditrice di moda e di beauty. Ora, Vic fa il grande salto. Il suo brand è nel ...super annunciare… Amica.

AleDeTommasi : RT @VanityFairIt: Secondo la moglie di Brooklyn, l'ex Posh Spice si sarebbe dileguata alla richiesta di una sua creazione per il matrimonio… - SimonaCroisette : RT @A_drummingsong: Il voto è segreto, io che vado a votare in salopette e maglietta delle Spice con Victoria Posh Beckham con faccia disgu… - A_drummingsong : Il voto è segreto, io che vado a votare in salopette e maglietta delle Spice con Victoria Posh Beckham con faccia d… - VanityFairIt : I gioielli inclusivi di AMI Paris, l'abbigliamento sportivo (e sensuale) di Victoria Beckham x Rebook e la capsule… - VanityFairIt : Secondo la moglie di Brooklyn, l'ex Posh Spice si sarebbe dileguata alla richiesta di una sua creazione per il matr… -