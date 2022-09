Via alla nuova politica economica: i piani su fisco, reddito e pensioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Si cambia marcia. Forse. Il nuovo governo a trazione centrodestra può giocarsi la partita di avviare un nuovo ciclo economico. Si parte dalla riforma della pensioni che, oltre a svuotare il serbatoio degli occupati incastrati dalla legge For n e r o, può rappresentare una grande opportunità per aprire le porte delle aziende ai più giovani. Si passa per il fisco, dove si attende la grande rivoluzione della tassa piatta, una sola aliquota che potrebbe essere del 15 o anche del 23% sui redditi da lavoro dipendente fino a 70mila euro per una famiglia con due stipendi. Un sistema fortemente avversato dal centrosinistra ma che in realtà avvantaggia la classe media visto che la flat tax oltre le soglie si annulla completamente. Non mancherà una profonda revisione del reddito di cittadinanza, misura bandiera ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) Si cambia marcia. Forse. Il nuovo governo a trazione centrodestra può giocarsi la partita di avviare un nuovo ciclo economico. Si parte driforma dellache, oltre a svuotare il serbatoio degli occupati incastrati dlegge For n e r o, può rappresentare una grande opportunità per aprire le porte delle aziende ai più giovani. Si passa per il, dove si attende la grande rivoluzione della tassa piatta, una sola aliquota che potrebbe essere del 15 o anche del 23% sui redditi da lavoro dipendente fino a 70mila euro per una famiglia con due stipendi. Un sistema fortemente avversato dal centrosinistra ma che in realtà avvantaggia la classe media visto che la flat tax oltre le soglie si annulla completamente. Non mancherà una profonda revisione deldi cittadinanza, misura bandiera ...

borghi_claudio : Honestà fino all'ultimo secondo. E qualcuno pure pensa di rivotarli. Le risate che si faranno. La ministra Dadon… - _arianna : A Jakutsk, protestano contro la mobilitazione di Putin ballando la danza popolare osuchaj, che si balla in cerchio… - guerini_lorenzo : A #Kiev intenso incontro con @oleksiireznikov: sanzioni e aiuti militari sono unica via per convincere Putin che no… - alberto_pilotto : RT @GabriellaBargh1: MA XKE' SI DEVE TENERE COSÌ UNA CREATURA? IN FORNO SPENTO IN MEZZO ALLA POLVERE NN VEDO CIBO NE ACQUA. PROPRIO CRUDEL… - Marco_Pirolo81 : @AmatPalermoSpA un ora da un ora alla fermata in via sciuti neanche un dannatissimo 102 o 704 e poi volete l abbonamento???? -