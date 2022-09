Verona | operazione ‘Scala Greca’ | prosciolti Setti e l’Hellas

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Roberto Proietti ha prosciolto il presidente delMaurizioe la società gialloblù. Il patron delera stato deferito in ordine alle indagini della Guardia di Finanza di Bologna nell’ambito dell’denominata, che vedevanoindagato per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Lo ha reso noto la Figc. SportFace.

