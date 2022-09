(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Tra le molte Italie che escono dal voto, sicuramente ridimensionata è quella della lotta alla camorra e dei suoi. L’antimafia, del resto, non ha trovato molto spazio nell’agenda dei partiti in campagna elettorale. E anche quando l’ha fatto, è stata sempre un argomento secondario rispetto al caro-bollette, alla guerra, al regionalismo differenziato, al reddito di cittadinanza, al salario minimo, alla “coerenza” di Giorgia Meloni. Quindi, oggi, a conti fatti, non c’è da stupirsi più di tanto se chi a quella lotta dà un volto non troverà posto nel prossimo Parlamento. Tuttavia, a leggerne i nomi, si rimane lo stesso impressionati. Dario, Paolo, Sandro: tutti e tre a simboleggiare tre storie di resistenza alla camorra, ma tutti e ...

anteprima24 : ** #Vassallo, #Ruotolo, #Siani: se gli uomini-simbolo dell'#Anticamorra sono bocciati dall'elettorato **… - ANTDIL : In Campania non ce l'hanno fatta: -Paolo Siani (fratello di Giancarlo giornalista ucciso dalla camorra) -Dario Vass… - TeleCapriNews : Il centrodestra trainato da Fratelli d’Italia vince le elezioni, ma Napoli e provincia vanno controcorrente rispett… -

