Uscito il 25 maggio, è stato presentato al Festival di Cannes (Di lunedì 26 settembre 2022) È Nostalgia di Mario Martone il film scelto per rappresentare l'Italia ai Premi Oscar 2023. presentato lo scorso maggio al Festival di Cannes, dove è stato accolto con 10 minuti di applausi, è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea. Il protagonista è uno degli attori più rappresentativi della sua generazione: Pierfrancesco Favino.

