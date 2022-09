Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 26/09/22 (Di lunedì 26 settembre 2022) Dacché ho memoria non ricordo un lunedì più nero di questo. Letteralmente, proprio. Non paghi dello sfacelo elettorale che ci ha ricondotti dritti dritti nel Medioevo, a darmi oggi la mazzata finale ci ha pensato Alessandro Vicinanza. Ahi, che delusione! Madre mia, che male al cuore! Tu quoque, Brute, fili mi!, è proprio il caso di dire a ‘sto giro. Io che – orfana di Marcello Messina e Isabella Ricci – l’avevo adottato sulla fiducia, intravedendo in lui un barlume di coraggiosa resistenza alla combriccola. Io che facevo partire la ola live from il mio divano ogni volta che faceva fare ad Armando Incarnato la figura da ometto piccolo piccolo qual è. Sempre io, che avevo preso enfaticamente le sue parti quando per settimane si è scontrato a centro studio con un’Ida Platano che (come suo solito…) si ergeva a povera vittima del cattivone di turno reo di averla illusa per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 26 settembre 2022) Dacché ho memoria non ricordo un lunedì più nero di questo. Letteralmente, proprio. Non paghi dello sfacelo elettorale che ci ha ricondotti dritti dritti nel Medioevo, a darmi oggi la mazzata finale ci ha pensato Alessandro Vicinanza. Ahi, che delusione! Madre mia, che male al cuore! Tu quoque, Brute, fili mi!, è proprio il caso di dire a ‘sto giro. Io che – orfana di Marcello Messina e Isabella Ricci – l’avevo adottatofiducia, intravedendo in lui un barlume di coraggiosa resistenza alla combriccola. Io che facevo partire la ola live from il mio divano ogni volta che faceva fare ad Armando Incarnato la figura da ometto piccolo piccolo qual è. Sempre io, che avevo preso enfaticamente le sue parti quando per settimane si è scontrato a centro studio con un’Ida Platano che (come suo solito…) si ergeva a povera vittima del cattivone di turno reo di averla illusa per ...

