Uomini e Donne, anticipazioni puntata del 27 settembre: momento magico per Federica Aversano (Di lunedì 26 settembre 2022) Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria de Filippi, la trasmissione quest’anno compie ben 27 anni. Oltre alla conduttrice, al timone del programma ci sono i due più longevi opinionisti: Tina Cipollari, prima partecipante del reality dei sentimenti e Gianni Sperti. Generazioni a confronto non solo nel modo in cui ci si approccia all’altro sesso ma anche nel modo in cui si vivono i sentimenti. Sia il trono dei giovani che la parte del programma dedicata agli over sono stati uniti in un’unica puntata. Protagonisti abbiamo Ida e Riccardo, che dopo il ritorno dalle vacanze avranno un confronto relativo alla loro rottura. Tronista invece Federica Aversano che nella puntata del 27 settembre vivrà la sua prima esterna in questa veste. La puntata ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 settembre 2022)è il dating show condotto da Maria de Filippi, la trasmissione quest’anno compie ben 27 anni. Oltre alla conduttrice, al timone del programma ci sono i due più longevi opinionisti: Tina Cipollari, prima partecipante del reality dei sentimenti e Gianni Sperti. Generazioni a confronto non solo nel modo in cui ci si approccia all’altro sesso ma anche nel modo in cui si vivono i sentimenti. Sia il trono dei giovani che la parte del programma dedicata agli over sono stati uniti in un’unica. Protagonisti abbiamo Ida e Riccardo, che dopo il ritorno dalle vacanze avranno un confronto relativo alla loro rottura. Tronista inveceche nelladel 27vivrà la sua prima esterna in questa veste. La...

