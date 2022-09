Uomini e Donne, anticipazioni puntata 26 settembre 2022: i tronisti, ultime news su Gemma, cosa vedremo oggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Inizia una nuova settimana e torna, come sempre, l’appuntamento imperdibile con Uomini e Donne. A pochi giorni dal debutto di questa edizione, i telespettatori già si sono appassionati alle storie dei protagonisti, tra tronisti e cavaliere e dame del trono Over. Tra passioni, litigi, amori che nascono e finiscono. Ma cosa vedremo oggi? Chi si siederà al centro dello studio e si racconterà? oggi a Uomini e Donne la presentazione dei tronisti oggi, molto probabilmente, verranno presentati i due nuovi tronisti, quelli che siederanno sulle poltrone rosse. I ragazzi sono Federico Dainese, già corteggiatore di Veronica nella scorsa edizione, e Federico Nicotera, romano e volto ‘sconosciuto’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 settembre 2022) Inizia una nuova settimana e torna, come sempre, l’appuntamento imperdibile con. A pochi giorni dal debutto di questa edizione, i telespettatori già si sono appassionati alle storie dei protagonisti, trae cavaliere e dame del trono Over. Tra passioni, litigi, amori che nascono e finiscono. Ma? Chi si siederà al centro dello studio e si racconterà?la presentazione dei, molto probabilmente, verranno presentati i due nuovi, quelli che siederanno sulle poltrone rosse. I ragazzi sono Federico Dainese, già corteggiatore di Veronica nella scorsa edizione, e Federico Nicotera, romano e volto ‘sconosciuto’ ...

