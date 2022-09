Unicredit Firenze Open 2022 | in Toscana presente il meglio del tennis azzurro

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’, torneo Atp 250, è in programma nel capoluogo toscano dal 10 al 16 ottobre (l’8 ed il 9 le qualificazioni). L’evento potrà contare sulla presenza di due autentiche stelle come Matteo Berrettini e Jannik Sinner.anche il canadese Felix Auger-Aliassime, terzo top 20 in tabellone. Al via pure altri due azzurri come Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, oltre al giovane danese Holger Rune, il francese Gael Monfils e lo statunitense Maxime Cressy. Il torneo, dotato di un montepremi di 612.000 dollari, sarà ospitato nello spazio sportivo polifunzionale di Palazzo Wanny, situato nella parte Ovest della città. Si giocherà su campi in Green Set, con un tabellone a ventotto giocatori per il singolare e a sedici coppie per il doppio. L’...