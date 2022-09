Ungheria-Italia stasera in tv: orario, diretta tv e streaming Nations League 2022/2023 (Di lunedì 26 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Ungheria-Italia, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023. Gli azzurri di Mancini hanno un solo risultato possibile contro i magiari: in caso di vittoria, infatti, scavalcherebbero proprio la selezione guidata dall’Italiano Rossi, qualificandosi così ancora una volta per le Final Four di questa competizione. Calcio d’inizio a Budapest alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre, con la partita che verrà trasmessa in tv in chiaro su Rai Uno, oltre ad essere visibile anche in streaming su Raiplay. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la sesta e ultima giornata della fase a gironi della. Gli azzurri di Mancini hanno un solo risultato possibile contro i magiari: in caso di vittoria, infatti, scavalcherebbero proprio la selezione guidata dall’no Rossi, qualificandosi così ancora una volta per le Final Four di questa competizione. Calcio d’inizio a Budapest alle ore 20.45 di lunedì 26 settembre, con la partita che verrà trasmessa in tv in chiaro su Rai Uno, oltre ad essere visibile anche insu Raiplay. SportFace.

