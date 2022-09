Ungheria-Italia | scelta a sorpresa di Mancini in attacco!

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tra poco in campoper il match di Nations League. Le due squadre arrivano dopo un girone combattuto con entrambe sorprese della competizione vista la mancata vittoria di Germania e dell’Inghilterra, retrocessa in Lega B. le due si giocano il primo posto e l’accesso alle Final Four della competizione dove ad attendere ci sono già Croazia e Olanda.Nations League Gazdag L’in campo con questo 11 scelto dal ct Marco Rossi: 3-4-2-1 con Gulacsi in porta, in difesa il trio formato da Orban, At.Slazai, Lang; a centrocampo Fiola e Kerkez a spingere sulle fasce mentre in mediana Schafer e Nagy; trequarti occupata da Szoboszlai e Nego alle spalle della punta Ad. Slazai. RaspadoriNations League La risposta diè quella del 3-5-2, ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - MariLu201068 : RT @cyfanpage_ita: Italia - Ungheria Quando nemmeno le partite riescono a distrarti ?? - tcm24com : Le formazioni ufficiali di Ungheria-Italia di Nations League #formazioniUfficiali #ungheria #italia #mancini… -

Commenta per primo Giornata di verdetti in Nations League, con in programma sei partite oltre a quella dell'in. Alle 20.45 va in scena Inghilterra - Germania, in una sfida che può cambiare la classifica ma non cambiare i verdetti, con gli inglesi già retrocessi e i tedeschi che al massimo ...Commenta per primo Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra, gara valevole per la Nations League. LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Nego; Ad. Szalai ...Per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League, in campo Ungheria ed Italia. Roberto Mancini opta per un'unica novità, ...Il sesto turno del Gruppo 3 di Uefa Nations League vede l'Italia impegnata in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest. Il fischio d'inizio sarà alle ore 20.45. Gli uomini guidati ...