Ungheria-Italia: Raspadori ancora in gol! (FOTO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa sera sta andando in scena la sfida di Nations League tra Ungheria e Italia, a Budapest. I ragazzi di Mancini sono chiamati a battere gli ungheresi di Marco Rossi e conquistare il primo posto, che garantirebbe l’accesso alle final four di Nations League. Gli azzurri scendono in campo con due giocatori del Napoli tra gli 11 titolari: Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspodori. In panchina figurano invece Alessio Zerbin e Alex Meret. L’ex Sassuolo è stato già autore di un gol spettacolare che ha regalato il successo all’Italia contro l’Inghilterra, venerdì scorso a San Siro. Gol Raspadori Ungheria ItaliaGol Raspadori Ungheria ItaliaOggi, al minuto 27’ dopo un errore in possesso da parte degli ungheresi sul pressing di Barella, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa sera sta andando in scena la sfida di Nations League tra, a Budapest. I ragazzi di Mancini sono chiamati a battere gli ungheresi di Marco Rossi e conquistare il primo posto, che garantirebbe l’accesso alle final four di Nations League. Gli azzurri scendono in campo con due giocatori del Napoli tra gli 11 titolari: Giovanni Di Lorenzo e Giacomo Raspodori. In panchina figurano invece Alessio Zerbin e Alex Meret. L’ex Sassuolo è stato già autore di un gol spettacolare che ha regalato il successo all’contro l’Inghilterra, venerdì scorso a San Siro. GolGolOggi, al minuto 27’ dopo un errore in possesso da parte degli ungheresi sul pressing di Barella, ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - ilsuonatoredi : RT @fratotolo2: 2018, commissario Ue Oettinger: “I mercati insegneranno agli italiani a votare” 2022, #VonDerLeyen: “Se il voto va male in… - zazoomblog : Ungheria Italia 0-1 LIVE: fine primo tempo - #Ungheria #Italia #LIVE: #primo #tempo -