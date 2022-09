Ungheria-Italia oggi, Nations League calcio: orario, programma, probabili formazioni, canale tv, streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa sera, alla Puskas Arena di Budapest, la Nazionale Italiana di calcio guidata da Roberto Mancini scenderà in campo per l’ultima, decisiva, giornata di UEFA Nations League contro l’Ungheria: trattandosi dell’ultima giornata del gruppo 3 e affrontandosi le prime due in classifica, verrà stabilito chi potrà accedere alle Final Four del 2023. Infatti, l’Inghilterra è aritmeticamente retrocessa nella Lega B della suddetta competizione, frutto della sconfitta rimediata proprio contro gli azzurri; la Germania (6 punti) non ha chance di puntare al primo posto occupato dall’Ungheria (con 10); infine l’Italia è al secondo posto a quota 8. Di conseguenza, per poter concludere il gruppo in testa, davanti alle tre Nazionali più blasonate, all’Ungheria ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Questa sera, alla Puskas Arena di Budapest, la Nazionalena diguidata da Roberto Mancini scenderà in campo per l’ultima, decisiva, giornata di UEFAcontro l’: trattandosi dell’ultima giornata del gruppo 3 e affrontandosi le prime due in classifica, verrà stabilito chi potrà accedere alle Final Four del 2023. Infatti, l’Inghilterra è aritmeticamente retrocessa nella Lega B della suddetta competizione, frutto della sconfitta rimediata proprio contro gli azzurri; la Germania (6 punti) non ha chance di puntare al primo posto occupato dall’(con 10); infine l’è al secondo posto a quota 8. Di conseguenza, per poter concludere il gruppo in testa, davanti alle tre Nazionali più blasonate, all’...

