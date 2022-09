Ungheria-Italia, Nations League: dove vedere diretta TV e streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) La Nazionale Italiana di calcio questa sera, lunedì 26 settembre, alle ore 20.45 scenderà in campo per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League. Basta una vittoria all’Italia del CT Roberto Mancini per staccare il pass per la Final Four della competizione europea. In seguito al successo per 1-0 nello scorso match al San Siro contro l’Inghilterra, gli azzurri dovranno avere la meglio anche alla Puskas Arena di Budapest, dove affronterà l’Ungheria di Marco Rossi (capolista del girone con 10 punti). La compagine Italiana di capitan Bonucci è posizionata al secondo posto del gruppo 3 a quota 8 punti e, per staccare il pass valido per la semifinale di Nations League, dovrà ottenere necessariamente una vittoria; in caso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 settembre 2022) La Nazionalena di calcio questa sera, lunedì 26 settembre, alle ore 20.45 scenderà in campo per l’ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A di. Basta una vittoria all’del CT Roberto Mancini per staccare il pass per la Final Four della competizione europea. In seguito al successo per 1-0 nello scorso match al San Siro contro l’Inghilterra, gli azzurri dovranno avere la meglio anche alla Puskas Arena di Budapest,affronterà l’di Marco Rossi (capolista del girone con 10 punti). La compaginena di capitan Bonucci è posizionata al secondo posto del gruppo 3 a quota 8 punti e, per staccare il pass valido per la semifinale di, dovrà ottenere necessariamente una vittoria; in caso ...

