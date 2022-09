Ungheria-Italia MOVIOLA LIVE: proteste dei padroni di casa per un possibile rigore, grosso rischio di Bastoni (Di lunedì 26 settembre 2022) I principali episodi da MOVIOLA del match di Nations League tra Ungheria e Italia. Arbitro: Benoit Bastien Assistenti: Hicham Zakrani e Aur... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) I principali episodi dadel match di Nations League tra. Arbitro: Benoit Bastien Assistenti: Hicham Zakrani e Aur...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - ReNudo79 : RT @LiveSpinoza: Ricordiamo che la vincente di Ungheria-Italia affronterà la squadra di Stallone e Pelè. [@ReNudo79] - Zummone : RT @LiveSpinoza: Ricordiamo che la vincente di Ungheria-Italia affronterà la squadra di Stallone e Pelè. [@ReNudo79] -