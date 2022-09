Ungheria Italia LIVE: tutto pronto alla Puskas Arena di Budapest (Di lunedì 26 settembre 2022) alla Puskas Arena, il match valido per la Nations League tra Ungheria e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE alla Puskas Arena di Budapest, la sfida Ungheria Italia valida per la sesta giornata della Nations League 2022-23. Sintesi Ungheria Italia MOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Ungheria Italia 0-0: risultato e tabellino Ungheria (3-4-2-1) – Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai. A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Gazdag, Bolla, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022), il match valido per la Nations League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacadi, la sfidavalida per la sesta giornata della Nations League 2022-23. SintesiMOVIOLA Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-4-2-1) – Gulacsi; Lang, Orban, Attila Szalai; Fiola, Nagy, Schäfer, Kerkez; Nego, Szoboszlai; Ádám Szalai. A disposizione: Dibusz, Zappanos, Mocsi, Gazdag, Bolla, ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - ColucciLc : RT @sportli26181512: Ungheria-Italia formazioni ufficiali: Gnonto con Raspadori, c'è Dimarco: Obiettivo primo posto. L'Italia deve vincere… - LidiaSticozzi : Non si capisce dove finisce l'Ungheria e dove inizia l'Italia....(in tutti i sensi) #NationsLeague #UngheriaItalia #ElezioniPolitiche22 -