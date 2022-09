Ungheria Italia: il giallo Immobile per rovinarci la giornata (Di lunedì 26 settembre 2022) La vigilia di Ungheria Italia è stata contraddistinta dal giallo sulle condizioni di Immobile e sulle presunte manovre di Lotito Non è stata una domenica spensierata nell’attesa di Ungheria Italia. L’eco del caso che riguarda Ciro Immobile ha destato perplessità e un certo disgusto per come la maglia della Nazionale, ancora una volta, sia stata in qualche modo sottomessa alle necessità dei club. Ma riavvolgiamo il nastro ripercorrendo le tappe della vicenda: l’attaccante azzurro si allena tutta la settimana con i compagni, accusando, però, un lieve dolore muscolare. La scelta è dunque quella di non rischiarlo precauzionalmente nella sfida contro l’Inghilterra, mantenendo il weekend per monitorarne le condizioni. E così si arriva alla domenica mattina con gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) La vigilia diè stata contraddistinta dalsulle condizioni die sulle presunte manovre di Lotito Non è stata una domenica spensierata nell’attesa di. L’eco del caso che riguarda Ciroha destato perplessità e un certo disgusto per come la maglia della Nazionale, ancora una volta, sia stata in qualche modo sottomessa alle necessità dei club. Ma riavvolgiamo il nastro ripercorrendo le tappe della vicenda: l’attaccante azzurro si allena tutta la settimana con i compagni, accusando, però, un lieve dolore muscolare. La scelta è dunque quella di non rischiarlo precauzionalmente nella sfida contro l’Inghilterra, mantenendo il weekend per monitorarne le condizioni. E così si arriva alla domenica mattina con gli ...

