Ungheria-Italia, i convocati di Mancini: ci sono i quattro calciatori del Napoli, in tribuna Gatti (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha diramato i 23 convocati per la sfida di Nations League di stasera all’Ungheria di Marco Rossi. Ci sono i quattro giocatori del Napoli: Meret col numero 12, Di Lorenzo col 2, Raspadori con la maglia numero 10 e Zerbin con la 22. Rispetto alla partita contro l’Inghilterra il Mancio lascia in tribuna Vicario e convoca Provedel. Con il portiere dell’Empoli si accomodano ancora in tribuna anche Gatti e Cancellieri. Prima convocazione per Mazzocchi della Salernitana. Confermata l’assenza di Immobile. Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel. Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Il ct della Nazionale Robertoha diramato i 23per la sfida di Nations League di stasera all’di Marco Rossi. Cigiocatori del: Meret col numero 12, Di Lorenzo col 2, Raspadori con la maglia numero 10 e Zerbin con la 22. Rispetto alla partita contro l’Inghilterra il Mancio lascia inVicario e convoca Provedel. Con il portiere dell’Empoli si accomodano ancora inanchee Cancellieri. Prima convocazione per Mazzocchi della Salernitana. Confermata l’assenza di Immobile. Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel. Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), ...

