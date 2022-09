Ungheria-Italia | i convocati di Mancini | assente Ciro Immobile

(Di lunedì 26 settembre 2022) Robertoha diramato i 23per la sfida di Nations League di stasera all’di Marco Rossi. Rispetto alla partita contro l’Inghilterra il Mancio lascia in tribuna Vicario e convoca Provedel. Con il portiere dell’Empoli si accomodano ancora in tribuna anche Gatti e Cancellieri. Prima convocazione per Mazzocchi della Salernitana. Confermata l’assenza di. Portieri – (1) Donnarumma, (12) Meret, (21) Provedel. Difensori – (2) Di Lorenzo, (3) Dimarco, (4) Toloi, (5) Luiz Felipe, (15) Acerbi, (17) Mazzocchi, (19) Bonucci, (23), Bastoni. Centrocampisti – (6) Pobega, (7) Frattesi, (8) Jorginho, (13) Esposito, (14) Grifo, (16) Cristante, (18) Barella. Attaccanti – (9) Scamacca, (10) Raspadori, (11) Gnonto, (20) Gabbiadini, (22) Zerbin. SportFace.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su…

Le due nazionali che si contendono la vittoria del girone, e quindi la qualificazione alla fase finale in programma nei Paesi Bassi la prossima estate, sono dunque. Quest'ultima era ...'In un momento in cui tutta l'Europa si sveglia - afferma in un video allegato al suo profilo Twitter - dopo la Polonia , l', la Svezia e questa notte l', vi invito a diventare ...Sfida al vertice del girone: l'Italia di Mancini vincendo va alla Final Four di Nations League, l'Ungheria di Marco Rossi ha due risultati su tre.Nei prossimi giorni ci sarà l'ultima giornata dei gironi della Nations League 2022. Ma quando si disputerà la fase finale della competizione