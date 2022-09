Ungheria-Italia, gol Dimarco ma che azione: Barella e Cristante illuminano, 0-2 (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia trova il gol del raddoppio. Nel match contro l’Ungheria, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League, e lo fa grazie ad una meravigliosa azione che Barella inizia dando una palla fantastica a Cristante, il centrocampista della Roma di prima intenzione gira al centro dell’area di rigore dove arriva Dimarco che apre il piattone e segna il primo gol in Nazionale. Ecco il VIDEO dello 0-2. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’trova il gol del raddoppio. Nel match contro l’, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League, e lo fa grazie ad una meravigliosacheinizia dando una palla fantastica a, il centrocampista della Roma di prima intenzione gira al centro dell’area di rigore dove arrivache apre il piattone e segna il primo gol in Nazionale. Ecco ildello 0-2. SportFace.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - scistof_pointek : RT @Mirko_par99: L’Italia canta l’inno nazionale contro l’Ungheria: - roberto_picozzi : @assurdistan Confermatemi che preso dall'esito elettorale non ha fatto in tempo a fare gli auguri all'Italia contro l'Ungheria di orban... -