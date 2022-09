Ungheria-Italia, Donnarumma straordinario: due parate pazzesche (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigi Donnarumma si traveste da Superman e para l’impossibile. Nel corso del secondo tempo di Ungheria-Italia, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023, il portiere del Psg è autore di due parate semplicemente senza senso: l’ex estremo difensore del Milan compie due interventi prodigiosi che permettono ai ragazzi di Mancini di rimanere 1-0 e poi, sull’azione successiva, di siglare la rete dello 0-2. Ecco il VIDEO delle prodezze. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Gianluigisi traveste da Superman e para l’impossibile. Nel corso del secondo tempo di, match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023, il portiere del Psg è autore di duesemplicemente senza senso: l’ex estremo difensore del Milan compie due interventi prodigiosi che permettono ai ragazzi di Mancini di rimanere 1-0 e poi, sull’azione successiva, di siglare la rete dello 0-2. Ecco ildelle prodezze. SportFace.

