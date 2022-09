Ungheria Italia, Azzurri attesi dalla bolgia: quasi 60mila spettatori (Di lunedì 26 settembre 2022) Ungheria Italia pronta a raccogliere il pienone di spettatori alla Puskas Arena: saranno quasi 60mila i presenti allo stadio L’Italia si appresta a entrare nella bolgia della Puskas Arena di Budapest contro l’Ungheria nell’ultimo match di Nations League. Saranno 59.500 gli spettatori attesi per la gara odierna, quella decisiva che assegnerà il posto per le Finals della Nations League. Secondo le ultime saranno 575 i tifosi Italiani. Prima della partita la Federazione ungherese premierà Adam Szalai che giocherà la sua ultima partita in Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 settembre 2022)pronta a raccogliere il pienone dialla Puskas Arena: sarannoi presenti allo stadio L’si appresta a entrare nelladella Puskas Arena di Budapest contro l’nell’ultimo match di Nations League. Saranno 59.500 gliper la gara odierna, quella decisiva che assegnerà il posto per le Finals della Nations League. Secondo le ultime saranno 575 i tifosini. Prima della partita la Federazione ungherese premierà Adam Szalai che giocherà la sua ultima partita in Nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

