Ungheria-Italia, attesi quasi 60.000 spettatori a Budapest (Di lunedì 26 settembre 2022) L'Italia sarà attesa dalla bolgia della Puskas Arena di Budapest contro l'Ungheria nell'ultimo match di Nations League. Saranno 59.500 gli spettatori attesi per la sesta giornata, quella decisiva che assegnerà il posto per le Finals. Secondo quanto si apprende saranno 575 i tifosi Italiani. Prima della partita la Federazione ungherese premierà Adam Szalai che disputerà la sua ultima gara in Nazionale. All'Ungheria del ct Italiano Marco Rossi potrebbe bastare un pareggio per chiudere prima nel girone. L'Italia di Mancini è quindi chiamata all'impresa, contro una squadra che si è rivelata avversario ostico sia per la Germania che per l'Inghilterra (retrocessa). SportFace.

