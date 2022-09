Ungheria-Italia, ancora gol di Raspadori: che errore della difesa ungherese (VIDEO) (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia è in vantaggio. Nel match contro l’Ungheria, valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2022/2023, i ragazzi di Roberto Mancini sbloccano il risultato grazie ancora a Giacomo Raspadori: l’attaccante del Napoli è bravo a sfruttare la follia difensiva della retroguardia dell’Ungheria che, con un retropassaggio, mette nei guai il portiere. Gnonto è bravo a contendergli la palla che finisce sul piede di Raspadori che, con grande freddezza, dribbla e poi di sinistro deposita la palla in rete. Ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) L’è in vantaggio. Nel match contro l’, valevole per l’ultima giornatafase a gironiNations League 2022/2023, i ragazzi di Roberto Mancini sbloccano il risultato graziea Giacomo: l’attaccante del Napoli è bravo a sfruttare la follia difensivaretroguardia dell’che, con un retropassaggio, mette nei guai il portiere. Gnonto è bravo a contendergli la palla che finisce sul piede diche, con grande freddezza, dribbla e poi di sinistro deposita la palla in rete. Ecco il. SportFace.

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - juventusfc : Stories time ?? I protagonisti bianconeri di Ungheria-Italia ?????????? in vista della #NationsLeague di questa sera ?? - pierlazzaroni : RT @carloalberto: Italia-Ungheria. Praticamente un derby. - zaccavgni : RT @Mirko_par99: L’Italia canta l’inno nazionale contro l’Ungheria: -