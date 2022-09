Ungheria-Italia 0-2, Cristante: “Tutti danno il 100% per l’azzurro” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Tutti danno il massimo in nazionale. Ma le stagioni sono lunghe, ci sono sempre più partite e possono passare messaggi sbagliati. Ma ogni giocatore dà il 100% per questa maglia”. Lo ha detto il centrocampista azzurro Bryan Cristante dopo la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Ungheria che vale il pass per le final four di Nations League. Il centrocampista della Roma ha servito l’assist per il gol di Dimarco: “Siamo stati bravi a vincere queste due partite e ci andiamo a giocare queste finali – spiega a Rai Sport -. La delusione è grande per il Mondiale, ma non si può più fare nulla e l’unica soluzione è ripartire. C’è un percorso da fare e dobbiamo crederci. Siamo forti e possiamo fare grandi cose”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “il massimo in nazionale. Ma le stagioni sono lunghe, ci sono sempre più partite e possono passare messaggi sbagliati. Ma ogni giocatore dà ilper questa maglia”. Lo ha detto il centrocampista azzurro Bryandopo la vittoria dell’per 2-0 sull’che vale il pass per le final four di Nations League. Il centrocampista della Roma ha servito l’assist per il gol di Dimarco: “Siamo stati bravi a vincere queste due partite e ci andiamo a giocare queste finali – spiega a Rai Sport -. La delusione è grande per il Mondiale, ma non si può più fare nulla e l’unica soluzione è ripartire. C’è un percorso da fare e dobbiamo crederci. Siamo forti e possiamo fare grandi cose”. SportFace.

