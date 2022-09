Una vita anticipazioni: Genoveva e Aurelio alleati ma lei sta pensando a un gesto estremo (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad Acacias 38 non mancano i colpi di scena e Aurelio si sta muovendo dietro le quinte per arrivare a portare a termine i suoi piani. Ma sono ancora pochissime le persone che si sono rese conto di quello che davvero sta succedendo e neppure Genoveva sembra essere pronta a contrastare suo marito. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama di domani, 27 settembre 2022. La soap ci aspetta alle 14,10 su Canale 5 con la prima parte dell’episodio 1458 di Acacias 38. Valeria deve prendere una decisione: sente di provare qualcosa per David ma allo stesso tempo non può lasciare Rodrigo da solo, in fondo lui è ancora suo marito…Tra Lolita e Fidel c’è un bel feeling e chissà che tra i due non possa nascere qualcosa…Ma vediamo adesso la trama della puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 26 settembre 2022) Ad Acacias 38 non mancano i colpi di scena esi sta muovendo dietro le quinte per arrivare a portare a termine i suoi piani. Ma sono ancora pochissime le persone che si sono rese conto di quello che davvero sta succedendo e neppuresembra essere pronta a contrastare suo marito. Cosa succederà quindi ora? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama di domani, 27 settembre 2022. La soap ci aspetta alle 14,10 su Canale 5 con la prima parte dell’episodio 1458 di Acacias 38. Valeria deve prendere una decisione: sente di provare qualcosa per David ma allo stesso tempo non può lasciare Rodrigo da solo, in fondo lui è ancora suo marito…Tra Lolita e Fidel c’è un bel feeling e chissà che tra i due non possa nascere qualcosa…Ma vediamo adesso la trama della puntata di ...

