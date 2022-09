Un pranzo al Circolo Benassi di Bologna, dove alla politica si preferiscono le lasagne (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - In coda ma non per votare. Al Circolo Arci Benassi di Bologna uno dei luoghi storici di aggregazione della sinistra cittadina, è ora di pranzo. Nel giorno delle elezioni, ieri, la ressa è solo per garantirsi un piatto di lasagne o di frittura di pesce. Una grande sala. E molti piatti vuoti sui tavoli. A sedere, coppie di giovani e anziani. O intere famiglie. Di politica si sente poco parlare. Un esercito di commensali 'bipartisan': molti elettori (spesso amareggiati) di sinistra e anche diversi simpatizzanti di destra. Ad unirli è la cucina emiliana. E la rabbia dei compagni delusi dal Pd si unisce alle abbondanti porzioni di cannelloni, lasagne o tagliatelle al ragù. Una signora vestita da sera ("io non sono di sinistra") si gusta la crema fritta scherzando ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - In coda ma non per votare. AlArcidiuno dei luoghi storici di aggregazione della sinistra cittadina, è ora di. Nel giorno delle elezioni, ieri, la ressa è solo per garantirsi un piatto dio di frittura di pesce. Una grande sala. E molti piatti vuoti sui tavoli. A sedere, coppie di giovani e anziani. O intere famiglie. Disi sente poco parlare. Un esercito di commensali 'bipartisan': molti elettori (spesso amareggiati) di sinistra e anche diversi simpatizzanti di destra. Ad unirli è la cucina emiliana. E la rabbia dei compagni delusi dal Pd si unisce alle abbondanti porzioni di cannelloni,o tagliatelle al ragù. Una signora vestita da sera ("io non sono di sinistra") si gusta la crema fritta scherzando ...

telodogratis : Un pranzo al Circolo Benassi di Bologna, dove alla politica si preferiscono le lasagne - fisco24_info : Un pranzo al Circolo Benassi di Bologna, dove alla politica si preferiscono le lasagne: AGI - In coda ma non per vo… - Agenzia_Italia : Un pranzo al Circolo Benassi di Bologna, dove alla politica si preferiscono le lasagne ?? - AndreaImondi : Si andava a messa a Santo Spirito, poi a piedi fino al Circolo Ufficiali a pranzo. Quindi di corsa a Maia Bassa, al… - IlRestoMancia : Tagliatelle gratis contro il caro bollette, il pranzo è servito al Circolo Arci - -