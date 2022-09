Un posto al sole anticipazioni: Eugenio e Viola due mondi paralleli (Di lunedì 26 settembre 2022) Filippo prende in mano la gestione dei Cantieri in assenza di Roberto e Marina. Intanto continua il gelo tra Viola ed Eugenio e tra Niko e Micaela. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che a Palazzo Palladini c’è ancora molta apprensione per quello che è successo a Roberto e Marina. I due sono stati avvelenati e la polizia sta indagando su chi potrebbe essere stato. Viola e Eugenio ai ferri corti (web)A casa Bruni-Giordano-Nicotera si sente ancora il gelo. Nonostante i due siano palesemente ancora innamorati, il peso degli eventi appena capitati rischia di allontanare Viola ed Eugenio. Infine, tra Niko e Manuela continua la lotta per l’affidamento de piccolo Jimmy. Un ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Filippo prende in mano la gestione dei Cantieri in assenza di Roberto e Marina. Intanto continua il gelo traede tra Niko e Micaela. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che a Palazzo Palladini c’è ancora molta apprensione per quello che è successo a Roberto e Marina. I due sono stati avvelenati e la polizia sta indagando su chi potrebbe essere stato.ai ferri corti (web)A casa Bruni-Giordano-Nicotera si sente ancora il gelo. Nonostante i due siano palesemente ancora innamorati, il peso degli eventi appena capitati rischia di allontanareed. Infine, tra Niko e Manuela continua la lotta per l’affidamento de piccolo Jimmy. Un ...

