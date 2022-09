Un altro domani anticipazioni: Tirso ed il suo segreto inconfessabile (Di lunedì 26 settembre 2022) Un altro domani anticipazioni 26 settembre: Tirso ed il suo segreto inconfessabile, ecco cosa succede nella puntata in onda oggi. Come di consueto, anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Un altro domani, telenovela spagnola che nel corso di questi mesi ha incantato il pubblico di Canale 5. Cosa succede nella puntata di oggi.Anche oggi continuano le vicende di Julia e Carmen, seguendo sia le trame del passato che quelle del presente; pare proprio ci sia un segreto inconfessabile per Tirso, ecco cosa succede nella puntata di oggi. Un altro domani anticipazioni 26 settembre: ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 settembre 2022) Un26 settembre:ed il suo, ecco cosa succede nella puntata in onda oggi. Come di consueto, anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata di Un, telenovela spagnola che nel corso di questi mesi ha incantato il pubblico di Canale 5. Cosa succede nella puntata di oggi.Anche oggi continuano le vicende di Julia e Carmen, seguendo sia le trame del passato che quelle del presente; pare proprio ci sia unper, ecco cosa succede nella puntata di oggi. Un26 settembre: ...

NicolaPorro : ?? Gli indecisi del voto, l’orrore del tagliando antifrode sulla scheda elettorale e il colore della nave di Piombin… - Giovann00341278 : RT @liberalunicorno: Questo era il punto di partenza. Come può essere un fallimento il 7%? Quello che si dice ai comizi per prendere voti è… - Giusepp63438209 : @DgSilvia eh... mi sembra esagerato. alla fin fine di gente con la spina dorsale non ne vedo. finiranno per amminis… - mattiamora1997 : RT @liberalunicorno: Questo era il punto di partenza. Come può essere un fallimento il 7%? Quello che si dice ai comizi per prendere voti è… - Cipsa1992 : RT @mish_languages: Beh andare a dormire sapendo che domani mi aspetterà un mondo ancora più di merda è un altro livello di anxiety -