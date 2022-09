Ultime Notizie – Elezioni 2022, Salvini: “Risultato non soddisfa ma Lega protagonista al governo” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Il dato non mi soddisfa, non ho lavorato per il 9% ma siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti. Fino alla settimana scorsa avevamo il doppio dei voti da usare in un governo che ci vedeva comparse”. Matteo Salvini, leader della Lega, in conferenza stampa si esprime così dopo i risultati delle Elezioni politiche 2022: trionfo di Fratelli d’Italia e del centrodestra, con la Lega sotto il 10%. “C’è un governo scelto dai cittadini, con una maggioranza chiara di centrodestra alla Camera e al Senato. Conto che per almeno 5 anni si tiri dritto senza sconvolgimenti. Oggi l’Italia davanti ha 5 anni di stabilità. Attorno alle 4 del mattino ho scambiato messaggi con Giorgia, le ho fatto i complimenti: lavoreremo insieme a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) “Il dato non mi, non ho lavorato per il 9% ma siamo in undi centrodestra in cui saremo protagonisti. Fino alla settimana scorsa avevamo il doppio dei voti da usare in unche ci vedeva comparse”. Matteo, leader della, in conferenza stampa si esprime così dopo i risultati dellepolitiche: trionfo di Fratelli d’Italia e del centrodestra, con lasotto il 10%. “C’è unscelto dai cittadini, con una maggioranza chiara di centrodestra alla Camera e al Senato. Conto che per almeno 5 anni si tiri dritto senza sconvolgimenti. Oggi l’Italia davanti ha 5 anni di stabilità. Attorno alle 4 del mattino ho scambiato messaggi con Giorgia, le ho fatto i complimenti: lavoreremo insieme a ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - sole24ore : ??#ElezioniPolitiche2022, segui gli aggiornamenti degli #exitpoll, le #proiezioni e l'afflusso dei dati sul sito web… - monicadiamanti : Elezioni 2022, i risultati in diretta. Meloni: 'E' il tempo della responsabilità, governeremo per tutti gli italian… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (26/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -