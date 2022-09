Ultime Notizie – Elezioni 2022, prima sfida in salita per Meloni: l’economia (Di lunedì 26 settembre 2022) Disinnescare la corsa dei prezzi e delle bollette, sostenendo imprese e famiglie ma senza ricorrere a uno scostamento di bilancio. Scrivere la prossima legge di bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Negoziare con Bruxelles gli spazi che ci sono per rivedere le priorità del Pnrr. Solo procedendo per titoli, è evidente come la prima sfida tutta in salita per Giorgia Meloni e per il prossimo governo a guida FdI sia l’economia. I tempi sono stretti e già nella composizione dell’esecutivo arriveranno le prime risposte rispetto alle attese, e ai dubbi, dei mercati. La prima reazione, a urne appena chiuse, premia la prospettiva della stabilità, perché la maggioranza è sufficientemente ampia nei due rami del Parlamento e perché il risultato della Lega, la forza che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Disinnescare la corsa dei prezzi e delle bollette, sostenendo imprese e famiglie ma senza ricorrere a uno scostamento di bilancio. Scrivere la prossima legge di bilancio in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Negoziare con Bruxelles gli spazi che ci sono per rivedere le priorità del Pnrr. Solo procedendo per titoli, è evidente come latutta inper Giorgiae per il prossimo governo a guida FdI sia. I tempi sono stretti e già nella composizione dell’esecutivo arriveranno le prime risposte rispetto alle attese, e ai dubbi, dei mercati. Lareazione, a urne appena chiuse, premia la prospettiva della stabilità, perché la maggioranza è sufficientemente ampia nei due rami del Parlamento e perché il risultato della Lega, la forza che ...

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - VesuvioLive : L’Italia non è il Paese dei diritti civili: la Meloni non può abolirli perché non esistono - Profilo3Marco : RT @eziomauro: Elezioni 2022, risultati delle politiche: le ultime notizie di oggi - la Repubblica -