Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Meloni | “Governo a guida Fdi | è tempo della responsabilità”

(Di lunedì 26 settembre 2022) “Ho voluto fare un rapido commento di questa giornata. Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, più complete sul risultato elettorale. I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in questepolitiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di Fdi Giorgiacommentando, all’Hotel Parco dei Principi, i risultati dellepolitiche. La presidente di Fratelli d’Italia è stata accolta da un’ovazione nella sala conferenze dell’albergo romano dove è stato allestito il palco per le dichiarazioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione