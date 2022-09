Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Le Pen si congratula con Meloni e Salvini

(Di lunedì 26 settembre 2022) ”Il popolo italiano ha deciso di prendere in mano il suo destino eleggendo un governo patriottico e sovranista”. Lo ha scritto su Twitter la leader del Rassemblement National Marine Le Pen. ”zioni a Giorgiae a Matteoper aver resistito alle minacce di un’Unione europea arrogante e anti democratica ottenendo questa grande vittoria”, ha aggiunto Le Pen. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, ultime notizie. Exit poll: Centro-destra 41-45%, Centro-sinistra 25,5-29,5%, M5S 13,5-17,5%… - sole24ore : #ElezioniPolitiche2022, prima proiezione: Meloni 24,6%, Pd 19,4%, M5S 16,5%, crolla la Lega: 8,5%, FI 8%, Azione 7,… - sole24ore : #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del… - OttobreInfo : RT @sole24ore: #ElezioniPolitiche22, #Conte: nessun cartello o coalizione con il Pd. Gli aggiornamenti in tempo reale sul suto del @sole24o… - ilsussidiario : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi elezioni, centrodestra e Giorgia Meloni al 44% -

Al Senato la coalizione di centrodestra prende almeno 114 seggi e mette in sicurezza la possibilità di governare in autonomia. Alla Camera sfiora il 43 per cento e vola. Giorgia Meloni stravince e si ...Azione - Italia Viva esordisce all'8,6%, la Lega crolla al 7%. Forza Italia recupera qualche decimale dalle regionali ma quasi dimezza i voti rispetto alle ultime politiche. Buoni i risultati dell'All ...