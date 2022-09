Ultime Notizie – Elezioni 2022, le ‘congratulazioni’ di Vox e dei leader stranieri al centrodestra (Di lunedì 26 settembre 2022) Entusiasmo tra i leader europei di estrema destra per i primi risultati che assegnerebbero a Giorgia Meloni e al centrodestra la vittoria delle Elezioni politiche 2022 in Italia. “Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia. Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capace di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti. Avanti Fratelli d’Italia”. Così Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox. Elezioni 2022 tutti i risultati “Congratulazioni a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per le Elezioni di oggi! In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) Entusiasmo tra ieuropei di estrema destra per i primi risultati che assegnerebbero a Giorgia Meloni e alla vittoria dellepolitichein Italia. “Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia. Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capace di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti. Avanti Fratelli d’Italia”. Così Santiago Abascal,del partito spagnolo Vox.tutti i risultati “Congratulazioni a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per ledi oggi! In questi tempi difficili, abbiamo più che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa. ...

