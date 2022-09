Ultime Notizie – Elezioni 2022, il #ciaone su twitter saluta gli esclusi eccellenti (Di lunedì 26 settembre 2022) L’hashtag #ciaone è primo in tendenza su twitter. Unisce la sorte di buona parte degli esclusi eccellenti che le Elezioni 2022 hanno sonoramente bocciato. Ricorrono i nomi di Luigi Di Maio ed Enrico Letta, ovviamente, ma raccolgono citazioni anche Maria Carfagna e Maria Stella Gelmini, Teresa Bellanova e Luigi Pillon, e la lunga schiera di vip e influencer che si era schierata contro Giorgia Meloni e FdI, con menzioni ripetute per Roberto Saviano e Chiara Ferragni. Lo stesso hashtag è usato anche da chi annuncia l’intenzione metaforica di lasciare l’Italia in aperta contestazione del risultato elettorale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 26 settembre 2022) L’hashtagè primo in tendenza su. Unisce la sorte di buona parte degliche lehanno sonoramente bocciato. Ricorrono i nomi di Luigi Di Maio ed Enrico Letta, ovviamente, ma raccolgono citazioni anche Maria Carfagna e Maria Stella Gelmini, Teresa Bellanova e Luigi Pillon, e la lunga schiera di vip e influencer che si era schierata contro Giorgia Meloni e FdI, con menzioni ripetute per Roberto Saviano e Chiara Ferragni. Lo stesso hashtag è usato anche da chi annuncia l’intenzione metaforica di lasciare l’Italia in aperta contestazione del risultato elettorale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

